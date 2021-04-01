Роскомнадзор потребовал удалить рекламу наркокурьеров из Instagram

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Роскомнадзор направил руководству Facebook Inc. письмо с требованием об удалении из социальной сети Instagram рекламных сообщений с вакансиями наркокурьеров. 
Роскомнадзор потребовал удалить рекламу наркокурьеров из Instagram
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора.

«В целях защиты российских граждан от зловредного контента Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc. письмо с требованием незамедлительно принять меры по недопущению размещения в социальной сети Instagram рекламных сообщений с вакансиями наркокурьеров», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор потребовал от руководства Facebook провести проверку и привести в соответствие механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента в соответствии с законодательством России.

Также Роскомнадзор призвал проинформировать о результатах в максимально короткие сроки. 

Ранее Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter на территории России через месяц, если социальная сеть не удалит запрещённую информацию.

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