Автоэксперт прокомментировал новые правила сдачи экзамена на права

Председатель правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов прокомментировал новые правила сдачи экзамена на права.

«Многие упражнения упростились. Например, если раньше на площадке при подъёме на эстакаду расстояние между задним бампером и конусом составляло 40 см, то по новым правилам ситуацию моделирует сотрудник ГИБДД прямо в городе на естественном подъёме», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его мнению, за счёт объединения «площадки» и «города» сдавать экзамен также будет легче.

Как считает Ачкасов, после обучения по новым правилам водитель станет полноправным членом дорожно-автомобильного сообщества и будет гораздо лучше ориентироваться на дороге.

В России с 1 апреля вступили в силу изменения в правилах проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.