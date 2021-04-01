Автоэксперт прокомментировал новые правила сдачи экзамена на права

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Председатель правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов прокомментировал новые правила сдачи экзамена на права.
Автоэксперт прокомментировал новые правила сдачи экзамена на права
  • РИА Новости

«Многие упражнения упростились. Например, если раньше на площадке при подъёме на эстакаду расстояние между задним бампером и конусом составляло 40 см, то по новым правилам ситуацию моделирует сотрудник ГИБДД прямо в городе на естественном подъёме», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его мнению, за счёт объединения «площадки» и «города» сдавать экзамен также будет легче.

Как считает Ачкасов, после обучения по новым правилам водитель станет полноправным членом дорожно-автомобильного сообщества и будет гораздо лучше ориентироваться на дороге.

В России с 1 апреля вступили в силу изменения в правилах проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.

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