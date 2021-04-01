В Кремле ответили на вопрос о представителе России на Евровидении
- РИА Новости
«Речь идёт все-таки о таком конкурсе шоу-бизнеса, где, вы знаете, там разные образы представлены: там выступают бородатая женщина, там певцы и певицы в нарядах куриц и так далее», — заявил он.
Песков подчеркнул, что в Кремле не считают данный вопрос своей заботой и предметом своего внимания.
Он отметил, что выбор представителя страны на конкурсе осуществляется зрителями.
«И этим занимается один из российских телеканалов, Первый канал. Поэтому мы не считаем возможным как-то это комментировать и как-то в это вмешиваться», — отметил представитель Кремля.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала песню исполнительницы Manizha, которая представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2021».
Manizha выступит в первом полуфинале конкурса «Евровидение» 18 мая.