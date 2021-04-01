В Кремле ответили на вопрос о представителе России на Евровидении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают вопрос о том, кто представляет Россию на Евровидении, предметом своего внимания.

«Речь идёт все-таки о таком конкурсе шоу-бизнеса, где, вы знаете, там разные образы представлены: там выступают бородатая женщина, там певцы и певицы в нарядах куриц и так далее», — заявил он.

Песков подчеркнул, что в Кремле не считают данный вопрос своей заботой и предметом своего внимания.

Он отметил, что выбор представителя страны на конкурсе осуществляется зрителями.

«И этим занимается один из российских телеканалов, Первый канал. Поэтому мы не считаем возможным как-то это комментировать и как-то в это вмешиваться», — отметил представитель Кремля.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала песню исполнительницы Manizha, которая представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2021».

Manizha выступит в первом полуфинале конкурса «Евровидение» 18 мая.