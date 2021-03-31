Матвиенко прокомментировала песню от России для Евровидения
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Как сообщает РИА Новости, в Совфеде вопрос о песне подняла сенатор Елена Афанасьева.
«Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую... Это кони-люди какие-то, какой-то бред. Я вообще не понимаю, о чём это», — заявила Матвиенко.
Также спикер Совфеда поручила Афанасьевой запросить у Первого канала информацию, как проходит процедура голосования по выбору российского участника Евровидения.
В свою очередь, в пресс-службе Первого канала сообщили, что песня для Евровидения была выбрана с помощью зрительского голосования.
«За ходом голосования наблюдала компания Ernst & Young, которая подтвердила соответствие хода голосования и подсчёта голосов регламенту отбора. Разумеется, по запросу Совета Федерации мы готовы предоставить данные об этом голосовании», — приводит агентство сообщение пресс-службы канала.
Ранее сообщалось, что Manizha выступит в первом полуфинале конкурса «Евровидение» 18 мая.
Как сообщало Nation News, музыкальный критик Илья Легостаев прокомментировал данные голосования на Первом канале, согласно которым певица Manizha выступит от России на Евровидении в 2021 году.