Матвиенко прокомментировала песню от России для Евровидения

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала песню исполнительницы Manizha, которая представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2021».
Матвиенко прокомментировала песню от России для Евровидения
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

Как сообщает РИА Новости, в Совфеде вопрос о песне подняла сенатор Елена Афанасьева.

«Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую... Это кони-люди какие-то, какой-то бред. Я вообще не понимаю, о чём это», — заявила Матвиенко.

Также спикер Совфеда поручила Афанасьевой запросить у Первого канала информацию, как проходит процедура голосования по выбору российского участника Евровидения.

В свою очередь, в пресс-службе Первого канала сообщили, что песня для Евровидения была выбрана с помощью зрительского голосования.

«За ходом голосования наблюдала компания Ernst & Young, которая подтвердила соответствие хода голосования и подсчёта голосов регламенту отбора. Разумеется, по запросу Совета Федерации мы готовы предоставить данные об этом голосовании», — приводит агентство сообщение пресс-службы канала.

Ранее сообщалось, что Manizha выступит в первом полуфинале конкурса «Евровидение» 18 мая.

Как сообщало Nation News, музыкальный критик Илья Легостаев прокомментировал данные голосования на Первом канале, согласно которым певица Manizha выступит от России на Евровидении в 2021 году.

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