Эксперт дал советы родителям по выбору школы для детей

Директор московской школы №1324 Григорий Киселёв дал советы родителям по выбору школы для детей.

В беседе с «Российской газетой» он призвал не торопиться, если ребёнку к первому классу нет семи лет.

«Родители сегодня стараются отдать ребёнка в школу как можно раньше, развивают его изо всех сил, а потом приводят в коллектив, где 30 человек, и выясняется, что ребёнок ещё не готов учиться», — пояснил он.

Как отметил Киселёв, важна и транспортная доступность — желательно, чтобы на дорогу требовалось не более 20 минут, иначе ученик устанет уже к первому уроку.

По словам эксперта, о возможностях дополнительного образования можно узнать на сайтах выбранных школ. Чем больше список, тем больший выбор будет у ребёнка.

Также Киселёв рекомендует узнать, есть ли в школе профильные классы.

Ранее клинический психолог и педагог Александра Кондрахина в беседе с ФАН дала советы по подготовке детей к экзаменам.