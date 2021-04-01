В Госдуме прокомментировали минимальную цену на сигареты

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что в России с 1 апреля вступил в силу закон, в соответствии с которым минимальная цена пачки сигарет устанавливается на уровне 108 рублей.

«На мой взгляд, любые стремления к здоровому образу жизни уже нам помогают, потому что, когда запрещалось курить в общественных местах, сначала это воспринималось с недоверием, что это не поможет никоим образом решить проблему здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. Потом запретили курить в аэропортах, сегодня множество граждан нашей страны уже бросили эту вредную привычку. Молодёжь, что самое важное, даже не пытается к ней пристраститься», — пояснила Бессараб.

По словам депутата, сигареты дорожают, но зато дешевеет здоровый образ жизни.

«Если вы заключили договор со спортивной организацией и занимаетесь спортом, то вы можете сделать налоговый вычет... Считаю, что сигареты дорожают, а спорт дешевеет, это как раз то соотношение, которое должно установиться в России», — заключила она.

1 апреля в России вступил в силу закон, в соответствии с которым минимальная цена пачки сигарет устанавливается на уровне 108 рублей.