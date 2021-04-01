ФАС согласовала снижение предельной цены на вакцину «ЭпиВакКорона»

Федеральная антимонопольная служба России согласовала снижение предельной цены на вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «ЭпиВакКорона» с 9542 рублей до 4210 рублей за упаковку из десяти ампул.

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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на базу решений ФАС. «Федеральная антимонопольная служба приняла решение о согласовании предельной отпускной цены, заявленной на регистрацию ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (Россия), на следующий лекарственный препарат... «ЭпиВакКорона», — говорится в решении. Отмечается, что согласована предельная цена в размере 4210,10 рубля. Ранее сообщалось, что ФАС согласовала предельную отпускную цену вакцины от коронавируса центра имени Чумакова «КовиВак» в размере 4330 рублей за упаковку.