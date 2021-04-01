ФАС согласовала снижение предельной цены на вакцину «ЭпиВакКорона»
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на базу решений ФАС.
«Федеральная антимонопольная служба приняла решение о согласовании предельной отпускной цены, заявленной на регистрацию ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (Россия), на следующий лекарственный препарат... «ЭпиВакКорона», — говорится в решении.
Отмечается, что согласована предельная цена в размере 4210,10 рубля.
Ранее сообщалось, что ФАС согласовала предельную отпускную цену вакцины от коронавируса центра имени Чумакова «КовиВак» в размере 4330 рублей за упаковку.