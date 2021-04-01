Генпрокуратура потребовала изъять имущество бывшего прокурора Раменского

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Генеральная прокуратура России потребовала изъять имущество бывшего Раменского городского прокурора Московской области Константина Томбулова.
Генпрокуратура потребовала изъять имущество бывшего прокурора Раменского
  • РИА Новости

«Заместителем генерального прокурора России предъявлены исковые требования к бывшему Раменскому городскому прокурору Московской области Константину Томбулову и иным лицам об обращении в доход Российской Федерации их имущества на сумму свыше 749 млн рублей», — цитирует ТАСС пресс-службу Генпрокуратуры.

Ранее в Генпрокуратуре России выяснили, что количество коррупционных преступлений в январе — феврале 2021 года выросло на 11,8%, почти половина из них связана со взяточничеством.

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