В Генпрокуратуре подсчитали масштабы взяточничества в России
«В сравнении с предшествующим годом на 11,8% увеличился массив преступлений коррупционной направленности (с 6,3 тысячи до 7,1 тысячи)», — приводит РИА Новости сообщение Генпрокуратуры.
Отмечается, что при этом на факты взяточничества приходится около половины выявленных преступлений (3,5 тысячи), по сравнению с январём-февралём 2020 года их число возросло на 21,1%.
Отмечается, что в каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тысяч рублей.
Антилидерами в рейтинге по фактам мелкого взяточничества стали Башкортостан, Москва и Краснодарский край.
Ранее в Генпрокуратуре рассказали, кто чаще всего совершает преступления.