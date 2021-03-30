В Генпрокуратуре подсчитали масштабы взяточничества в России

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В Генпрокуратуре России выяснили, что количество коррупционных преступлений в январе-феврале 2021 года выросло на 11,8%, почти половина из них связана со взяточничеством.

«В сравнении с предшествующим годом на 11,8% увеличился массив преступлений коррупционной направленности (с 6,3 тысячи до 7,1 тысячи)», — приводит РИА Новости сообщение Генпрокуратуры.

Отмечается, что при этом на факты взяточничества приходится около половины выявленных преступлений (3,5 тысячи), по сравнению с январём-февралём 2020 года их число возросло на 21,1%.

Отмечается, что в каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тысяч рублей.

Антилидерами в рейтинге по фактам мелкого взяточничества стали Башкортостан, Москва и Краснодарский край.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали, кто чаще всего совершает преступления.

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