В Генпрокуратуре рассказали, кто чаще всего совершает преступления
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Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры России.
Отмечается, что более 47% преступников имеют начальное или основное общее образование.
При этом у 64% лиц, совершивших в прошлом году преступления, не было постоянных источников дохода.
В ведомстве добавили, что реже всего в России совершают преступления подростки и люди в возрасте старше 50 лет. По статистике, меньше всего преступлений совершают работники органов госвласти, предприниматели и студенты.
Ранее Генпрокуратура назвала объём ущерба от коррупции в России в 2020 году.