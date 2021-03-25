В Генпрокуратуре рассказали, кто чаще всего совершает преступления

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В России чаще всего совершают преступления мужчины в возрасте 30—49 лет без постоянного источника дохода, на них приходится более половины преступлений (53,6%).
В Генпрокуратуре рассказали, кто чаще всего совершает преступления
  • © Sputnik / Табылды Кадырбеков

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры России.

Отмечается, что более 47% преступников имеют начальное или основное общее образование.

При этом у 64% лиц, совершивших в прошлом году преступления, не было постоянных источников дохода.

В ведомстве добавили, что реже всего в России совершают преступления подростки и люди в возрасте старше 50 лет. По статистике, меньше всего преступлений совершают работники органов госвласти, предприниматели и студенты.

Ранее Генпрокуратура назвала объём ущерба от коррупции в России в 2020 году.

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