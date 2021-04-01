В Приморье сообщили о ситуации с COVID-19
- Reuters
Об этом пишет kp.ru.
За минувшие сутки в регионе выявлено 53 новых случая заболевания. Общее число с начала пандемии — 42 411.
Выздоровели за минувшие 24 часа 185 приморцев, всего с начала пандемии — 38 882.
Двое за сутки скончались. Всего с начала пандемии зарегистрировано 680 летальных исходов.
В Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.