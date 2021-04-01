Эпидемиолог Роспотребнадзора заявил об угрозе повторения пандемий

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев считает, что пандемии в будущем могут стать более частым явлением.

«В последнее время, учитывая глобализацию и то, что мы можем каждую болезнь определить, есть угроза, что пандемии будут повторяться чаще, но возбудитель будет разный», — цитирует его РИА Новости.

Также Малеев считает, что в связи с глобализацией в настоящее время в случае появления в какой-то точке мира крупного очага инфекции есть высокая вероятность занесения её на новую территорию.

Ранее Малеев выразил мнение, что эпидемия COVID-19 в России может закончиться к августу 2021 года из-за сезонности заболевания и приобретения населением коллективного иммунитета.