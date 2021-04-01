Эпидемиолог рекомендовал россиянам провести отпуск внутри страны

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев заявил, что в 2021 году отпуск лучше всего проводить в России, так как в Европе и Турции небезопасно из-за распространения коронавируса.

«В Европе пока ещё самый пик заболеваемости. Я не думаю, что там скоро всё стихнет, в Турции тоже пока небезопасно. Так что если говорить о туризме, то отпуск безопаснее провести в России», — цитирует его РИА Новости.

Специалист добавил, что в России зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом. Он отметил, что в стране есть места, где уже выявляется «всего по несколько случаев коронавируса».

Также Малеев заявил, что в России летом ожидается уменьшение заболеваемости коронавирусом до значений, которые не являются существенными в масштабах страны.