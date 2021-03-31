Автоэксперт дал советы по смене зимней резины

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Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин дал советы по смене зимней резины.
Автоэксперт дал советы по смене зимней резины
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Как только устанавливается стабильная плюсовая температура, нет этого перехода через ноль в ночное время, мне кажется, что уже можно менять резину», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, если ещё есть риск заморозков, то лучше повременить с «переобуванием».

Как отметил Похмелкин, безопасность должна быть на первом месте.

«В апреле, мы с вами прекрасно знаем, может быть похолодание, может, даже снег опять выпадет, может, снова гололёд, поэтому надо быть достаточно аккуратными», — сказал эксперт.

Он добавил, что во второй половине апреля устанавливается погода, которая позволяет спокойно ездить на летней резине.

Ранее технический директор Fresh Auto Максим Рязанов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по безопасному вождению во время гололёда.

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