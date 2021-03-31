В АСИ рассказали о социальной помощи в регионах

Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева рассказала о социальной помощи в регионах.

В беседе с НТВ она заявила, что алгоритм оказания поддержки должен отвечать главной задаче — обеспечить качество решения ситуации, с которой человек обратился.

«Такую работу мы планируем уже в этом году масштабировать и разворачивать во всех субъектах Российской Федерации. Ну и, безусловно, здесь мы смотрим на уже реализованные лучшие практики, особенно в Москве», — сказала Чупшева.

По её словам, столица кардинально изменила подход в здравоохранении, образовании, соцподдержке.

Как отметила глава АСИ, принцип работы в социальной сфере в целом должен стать человекоцентричным.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее рассказали о поддержке семей с детьми.