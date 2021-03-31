Психолог прокомментировал ситуацию с травлей в школах

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Психолог Павел Жавнеров прокомментировал ситуацию с травлей в школах.
Психолог прокомментировал ситуацию с травлей в школах
  • РИА Новости

«Дети очень эмоциональные, и у них нет жизненного опыта, который бы позволил определять, что хорошо, а что плохо. Они на всё реагируют на инстинктивном уровне», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, когда дети видят, что кто-то из одноклассников отличается, то не понимают, почему так происходит, и это вызывает у них насмешки.

«А так как дети, над которыми издеваются, выносить этого не умеют из-за своей же эмоциональности и остро на всё реагируют, это провоцирует повторение издевательств», — пояснил Жавнеров.

Как считает эксперт, нужно научиться правильно реагировать на подобные вещи, и родители могут объяснить ребёнку, почему так происходит, чтобы тот не принимал всё на свой счёт.

«Ведь если нет отклика на издевательства, значит, действия обидчиков бессмысленны», — полагает Жавнеров.

Ранее руководитель Национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец на пресс-конференции ФАН и медиагруппы «Патриот» прокомментировала конфликты в школах.

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