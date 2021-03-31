Волынец прокомментировала ситуацию с буллингом

Короткая ссылка
Председатель Национального родительского комитета России, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец прокомментировала ситуацию с буллингом.
Волынец прокомментировала ситуацию с буллингом
  • РИА Новости

«Эта проблема, к сожалению, вышла на одно из первых мест по количеству обращений. Причём буллинг ведётся не только самими детьми. К сожалению, подчас вольными или невольными зачинщиками травли становятся сами учителя», — заявила она в беседе с Nation News.

Как отметила Волынец, вместе с коллегами она разработала три комплекса правил — для подростков, которые подвергаются травле, и зачинщиков буллинга, для учителей и для родителей.

По словам эксперта, если родителям стало известно о случаях травли, они должны незамедлительно сообщить об этом классному руководителю в школе или воспитателю в детском саду.

«Хороший педагог обязан заметить какие-то изменения либо в поведении конкретного ребёнка, либо в поведении его одноклассников, которые над ним издеваются», — сказала Волынец.

Она добавила, что в решении проблемы должен участвовать и директор учреждения.

Ранее Волынец на пресс-конференции ФАН и медиагруппы «Патриот» прокомментировала конфликты в школах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить