Председатель Национального родительского комитета России, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец прокомментировала ситуацию с буллингом.

«Эта проблема, к сожалению, вышла на одно из первых мест по количеству обращений. Причём буллинг ведётся не только самими детьми. К сожалению, подчас вольными или невольными зачинщиками травли становятся сами учителя», — заявила она в беседе с Nation News.

Как отметила Волынец, вместе с коллегами она разработала три комплекса правил — для подростков, которые подвергаются травле, и зачинщиков буллинга, для учителей и для родителей.

По словам эксперта, если родителям стало известно о случаях травли, они должны незамедлительно сообщить об этом классному руководителю в школе или воспитателю в детском саду.

«Хороший педагог обязан заметить какие-то изменения либо в поведении конкретного ребёнка, либо в поведении его одноклассников, которые над ним издеваются», — сказала Волынец.

Она добавила, что в решении проблемы должен участвовать и директор учреждения.

Ранее Волынец на пресс-конференции ФАН и медиагруппы «Патриот» прокомментировала конфликты в школах.