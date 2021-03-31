Власти Москвы назвали число заболевших COVID-19 после вакцинации

В пресс-службе комплекса социального развития Москвы назвали число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 после вакцинации.

«Единая цифровая платформа здравоохранения позволяет отслеживать состояние вакцинированных», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более двух недель, заболели коронавирусом всего около 1 тыс. человек, что составляет около 0,1%».

В ведомстве сообщили, что большинство заболевших (более 76%) переносят COVID-19 в лёгкой и бессимптомной форме.

В пресс-службе напомнили, что иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки. Вторая прививка подстегивает иммунный ответ организма и дает более длительный эффект.

«Однако формирование иммунитета к коронавирусу после вакцинации происходит индивидуально, поэтому после вакцинации необходимо по-прежнему соблюдать меры предосторожности», — добавили в соцкомплексе.

Согласно данным на 31 марта, в России в течение суток у 8275 человек подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19. Общее число случаев заболевания достигло 4 545 095.

Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.