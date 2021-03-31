Эксперты рассказали о городах с самым доступным жильём на вторичном рынке в России

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Самое доступное жильё на вторичном рынке в России среди населённых пунктов от 100 тыс. до 300 тыс. человек находится в Златоусте (Челябинская область) и Новошахтинске (Ростовская область), а также в Рубцовске (Алтайский край), заявили в «Авито Недвижимости».
Эксперты рассказали о городах с самым доступным жильём на вторичном рынке в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным аналитиков, в городах от 300 тыс. до 1 млн населения наиболее бюджетные варианты расположены в Тольятти и Кирове, а в городах от 1 млн человек — в Челябинске и Волгограде.

«Дискуссии на тему продления льготной ипотечной программы будут ещё какое-то время подогревать интерес к жилью», — заявил руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов.

В связи с этим, а также из-за подорожания стройматериалов и распространения проектов с экскроу-счетами, ожидать снижения стоимости в ближайшей перспективе не стоит, считает эксперт.

Ранее почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке недвижимости в Москве.

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