Эксперты рассказали о городах с самым доступным жильём на вторичном рынке в России
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
По данным аналитиков, в городах от 300 тыс. до 1 млн населения наиболее бюджетные варианты расположены в Тольятти и Кирове, а в городах от 1 млн человек — в Челябинске и Волгограде.
«Дискуссии на тему продления льготной ипотечной программы будут ещё какое-то время подогревать интерес к жилью», — заявил руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов.
В связи с этим, а также из-за подорожания стройматериалов и распространения проектов с экскроу-счетами, ожидать снижения стоимости в ближайшей перспективе не стоит, считает эксперт.
Ранее почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке недвижимости в Москве.