В Приморье завели дело по факту незаконной вырубки леса

В Приморском крае пресекли незаконную вырубку леса на 3,5 млн рублей.

Об этом сообщает Newinform.

Отмечается, что государственными лесными инспекторами на территории Междуреченского участкового лесничества было обнаружено 10 куб. м древесины.

Два трактора, которыми пользовались нарушители, доставлены на арестплощадку в полицию. Лица, совершившие незаконную рубку, скрылись.

Возбуждено уголовное дело, отмечается в сообщении на официальном портале правительства региона.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии задержаны подозреваемые в незаконной вырубке леса.