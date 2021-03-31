В Приморье завели дело по факту незаконной вырубки леса
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Об этом сообщает Newinform.
Отмечается, что государственными лесными инспекторами на территории Междуреченского участкового лесничества было обнаружено 10 куб. м древесины.
Два трактора, которыми пользовались нарушители, доставлены на арестплощадку в полицию. Лица, совершившие незаконную рубку, скрылись.
Возбуждено уголовное дело, отмечается в сообщении на официальном портале правительства региона.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии задержаны подозреваемые в незаконной вырубке леса.