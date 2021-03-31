В Приморье завели дело по факту незаконной вырубки леса

Короткая ссылка
В Приморском крае пресекли незаконную вырубку леса на 3,5 млн рублей.
В Приморье завели дело по факту незаконной вырубки леса
  • © EyeEm / Getty Images

Об этом сообщает Newinform.

Отмечается, что государственными лесными инспекторами на территории Междуреченского участкового лесничества было обнаружено 10 куб. м древесины.

Два трактора, которыми пользовались нарушители, доставлены на арестплощадку в полицию. Лица, совершившие незаконную рубку, скрылись.

Возбуждено уголовное дело, отмечается в сообщении на официальном портале правительства региона.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии задержаны подозреваемые в незаконной вырубке леса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить