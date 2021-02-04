В Удмуртии задержаны подозреваемые в незаконной вырубке леса

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В Удмуртии задержаны два местных жителя, вырубившие на территории природного парка ель и сосну. Ущерб Минприроды Удмуртии составил 1 458 000 рублей.
В Удмуртии задержаны подозреваемые в незаконной вырубке леса
  • © EyeEm / Getty Images

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.

По факту обращения сотрудников местного лесничества в отделение полиции «Шарканское» в 2020 году, следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личности подозреваемых — ими оказались двое местных жителей 2001 и 2003 годов рождения. Вырубленный лес злоумышленники намеревались продать на пилораму.

Материалы дела направили в следственные органы.

Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы или штраф в размере от 1 млн до 3 млн рублей.

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