В Удмуртии задержаны подозреваемые в незаконной вырубке леса
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.
По факту обращения сотрудников местного лесничества в отделение полиции «Шарканское» в 2020 году, следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»).
В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личности подозреваемых — ими оказались двое местных жителей 2001 и 2003 годов рождения. Вырубленный лес злоумышленники намеревались продать на пилораму.
Материалы дела направили в следственные органы.
Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы или штраф в размере от 1 млн до 3 млн рублей.