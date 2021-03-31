В «Опоре России» прокомментировали предложение ужесточить контроль за кассами на рынках

Первый вице-президент по региональному развитию общественной организации «Опора России» Павел Сигал прокомментировал предложение ужесточить контроль за кассами на рынках.

«В подавляющем большинстве городов появились крупные современные рынки, где и торговцы другие, и напрямую фермеры могут использовать, поэтому можно применять современные технологии. Даже на этих рынках продавцы и фермеры пользуются мобильными приложениями для получения денег», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, инициатива направлена на максимальный контроль и снижение оборота наличных средств.

«Потому что налоги, даже если всё поставить на учёт, в процентном отношении с таких мелких торговцев будут не очень большими. Никто ж не говорит, что такие сети закроют», — отметил Сигал.

Как пояснил эксперт, «чёрный нал» образуется, когда официально декларируется цена ниже, а продаётся товар по рыночной стоимости.

Ранее в Министерстве финансов России разъяснили предложение совместно с Федеральной налоговой службой ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на рынках. В ведомстве также назвали цели усиления контроля.