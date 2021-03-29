Минфин разъяснил предложение ужесточить контроль за кассами на рынках

В Министерстве финансов России разъяснили предложение совместно с Федеральной налоговой службой ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на рынках. В ведомстве также назвали цели усиления контроля.

«Минфин России совместно с ФНС России подготовили предложения для устранения нарушения правил использования ККТ недобросовестными предпринимателями на розничных рынках», — заявили в министерстве.

Задачу усилить контроль за соблюдением кассовой дисциплины на розничных рынках поставил президент России Владимир Путин, напомнили там, потому что в деятельности рынков были выявлены «существенные нарушения». Например, в этом сегменте наблюдается теневой оборот наличных денег, который приводит к неуплате налогов и вовлечённости его участников в незаконную банковскую деятельность.

Кроме того, отсутствует «прослеживаемость» товаров, то есть их историю, качество и цену на каждом этапе в цепочке перепродаж узнать невозможно.

В Минфине подчеркнули, что предлагаемые изменения направлены только на «фактическую реализацию существующих обязанностей применения ККТ продавцами».

Среди таких изменений, например, сокращение перечня случаев, когда ККТ на рынке может не применяться, а также введение ответственности управляющих компаний за допуск на рынок тех лиц, которые не имеют ККТ.

«Важно подчеркнуть, что для ИП, которые продают на рынке товары собственного производства, и граждан ничего не поменяется — для них предлагается сохранить право неприменения ККТ», — уточнили в министерстве.

Как ранее сообщило РБК, ФНС и Минфин намерены ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники на рынках.