Эксперты рассказали о самых востребованных позициях на рынке труда в сфере финансов

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В международной рейтинговой рекрутинговой компании Hays рассказали о самых востребованных позициях на рынке труда в сфере финансов.
Эксперты рассказали о самых востребованных позициях на рынке труда в сфере финансов
  • Pixabay

Об этом сообщает «Российская газета».

«Продолжает сохраняться высокий спрос на специалистов с опытом автоматизации и повышения операционной эффективности. Крупные компании формируют отдельные департаменты, которые занимаются этими проектами», — заявила консультант направления Accountancy & Finance Татьяна Смирнова.

В пятёрку самых востребованных специалистов в финансовом секторе попали внутренний менеджер по контролю, финансовый бизнес-партнёр, финансовый директор, руководитель направления контроллинга и финансовый контролёр на производстве.

В бухгалтерской сфере в топ включены главный бухгалтер на производство, руководитель центра отчётности, заместитель главного бухгалтера, налоговый менеджер и бухгалтер по расчёту зарплаты.

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с ФАН прокомментировала возросшую в России популярность профессии курьера, отметив, что общество изменило отношение к считавшейся ранее непопулярной профессии.

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