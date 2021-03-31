Эксперты рассказали о самых востребованных позициях на рынке труда в сфере финансов

В международной рейтинговой рекрутинговой компании Hays рассказали о самых востребованных позициях на рынке труда в сфере финансов.

Об этом сообщает «Российская газета».

«Продолжает сохраняться высокий спрос на специалистов с опытом автоматизации и повышения операционной эффективности. Крупные компании формируют отдельные департаменты, которые занимаются этими проектами», — заявила консультант направления Accountancy & Finance Татьяна Смирнова.

В пятёрку самых востребованных специалистов в финансовом секторе попали внутренний менеджер по контролю, финансовый бизнес-партнёр, финансовый директор, руководитель направления контроллинга и финансовый контролёр на производстве.

В бухгалтерской сфере в топ включены главный бухгалтер на производство, руководитель центра отчётности, заместитель главного бухгалтера, налоговый менеджер и бухгалтер по расчёту зарплаты.

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с ФАН прокомментировала возросшую в России популярность профессии курьера, отметив, что общество изменило отношение к считавшейся ранее непопулярной профессии.