Экс-сотрудница штаба Навального рассказала об интригах и склоках между участниками

Экс-сотрудница штаба Алексея Навального Алёна Нарвская рассказала в беседе с «Газетой.Ru», как изменилось её отношение к оппозиционным проектам и почему она решила уйти.

«Меня поразило то, что мы боролись против того, подобием чего мы являлись сами. Например, мы боролись против кумовства. Алексей всё время говорит о чиновниках, о целых семейных кланах у власти, но, по сути, в штабе Навального происходило то же самое. Правыми руками были его ближайшие друзья, их мнение было негласным правилом существования в штабе, которому надо было беспрекословно следовать. В штабе была достаточно чёткая иерархия, с нашим мнением не считались. Внутренние склоки, интриги — всё это не соответствовало тем идеалам, за которые мы боролись», — заявила Нарвская.

Она также рассказала, что после истории с московским штабом Навального надолго ушла из политики из-за обиды и разочарования.

По её словам, это был очень тяжёлый опыт.

«Но я благодарна ему, поскольку я увидела, как на самом деле обстоят дела на оппозиционной кухне. С меня слетели розовые очки, и я поняла, как устроена главная оппозиционная машина в России и какие люди стоят за этим», — сказала Нарвская.