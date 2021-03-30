В Кабардино-Балкарии на развитие сёл в 2021 году направят 230 млн рублей

В Кабардино-Балкарии направят 230 млн рублей бюджетных средств на развитие сёл в 2021 году.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Финансирование осуществляется в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

На выделенные средства запланированы ремонт и строительство объектов образования, культуры и водоснабжения в Прохладненском и Черекском районах.

В частности, в станице Солдатской будет возведён новый детский сад, а в городском поселении Кашхатау капитально отремонтируют школу и Дом культуры.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье газифицируют 51 населённый пункт в 2021 году.