В Кабардино-Балкарии на развитие сёл в 2021 году направят 230 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Финансирование осуществляется в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».
На выделенные средства запланированы ремонт и строительство объектов образования, культуры и водоснабжения в Прохладненском и Черекском районах.
В частности, в станице Солдатской будет возведён новый детский сад, а в городском поселении Кашхатау капитально отремонтируют школу и Дом культуры.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье газифицируют 51 населённый пункт в 2021 году.