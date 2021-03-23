В Подмосковье газифицируют 51 населённый пункт в 2021 году

В Московской области в 2021 году по плану газифицируют 51 населённый пункт. Мособлгаз планирует завершить работы с опережением срока.

Об этом сообщает телеканал «360».

Газификация проходит в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года».

«В этом году в населённые пункты газ придёт раньше планового срока на один-два месяца, что позволит жителям быстрее перейти на природный газ, сделает их жизнь комфортнее и сэкономит средства семейного бюджета. Это приоритетная задача, поставленная перед нами, и мы её, безусловно, выполним», — отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Как ранее сообщал «Крыминформ», 3 млрд рублей выделено в 2021 году на газификацию населённых пунктов Крыма.