В Подмосковье газифицируют 51 населённый пункт в 2021 году

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В Московской области в 2021 году по плану газифицируют 51 населённый пункт. Мособлгаз планирует завершить работы с опережением срока.
В Подмосковье газифицируют 51 населённый пункт в 2021 году
  • © Klaus Ohlenschläger / picture alliance
  • globallookpress.com

Об этом сообщает телеканал «360».

Газификация проходит в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года».

«В этом году в населённые пункты газ придёт раньше планового срока на один-два месяца, что позволит жителям быстрее перейти на природный газ, сделает их жизнь комфортнее и сэкономит средства семейного бюджета. Это приоритетная задача, поставленная перед нами, и мы её, безусловно, выполним», — отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Как ранее сообщал «Крыминформ», 3 млрд рублей выделено в 2021 году на газификацию населённых пунктов Крыма.

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