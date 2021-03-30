Эксперты рассказали, как россияне готовятся к лету

Короткая ссылка
Эксперты сервиса «Авито» рассказали, как россияне готовятся к лету.
Эксперты рассказали, как россияне готовятся к лету
  • © Никеричев Андрей
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

Пообещали себе заняться своим телом 43% участников опроса. Почти треть респондентов утверждают, что уже ходят в зал или делают упражнения дома.

Как заявили 26% опрошенных, они не нуждаются в физической подготовке из-за отличной формы или в силу отсутствия желания.

По словам 45%, цель их занятий спортом — похудеть.

Треть опрошенных предпочитают бег, 27% выбрали силовые и кардиотренировки в тренажёрных залах, 26% делают растяжку. Почти каждый пятый выбрал плавание.

Ранее врач-диетолог Елена Златинская в беседе с Nation News рассказала, как питаться весной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить