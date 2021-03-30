Эксперты рассказали, как россияне готовятся к лету

Эксперты сервиса «Авито» рассказали, как россияне готовятся к лету.

Об этом сообщает Life.ru.

Пообещали себе заняться своим телом 43% участников опроса. Почти треть респондентов утверждают, что уже ходят в зал или делают упражнения дома.

Как заявили 26% опрошенных, они не нуждаются в физической подготовке из-за отличной формы или в силу отсутствия желания.

По словам 45%, цель их занятий спортом — похудеть.

Треть опрошенных предпочитают бег, 27% выбрали силовые и кардиотренировки в тренажёрных залах, 26% делают растяжку. Почти каждый пятый выбрал плавание.

Ранее врач-диетолог Елена Златинская в беседе с Nation News рассказала, как питаться весной.