Эксперты рассказали, как россияне готовятся к лету
- © Никеричев Андрей
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
Пообещали себе заняться своим телом 43% участников опроса. Почти треть респондентов утверждают, что уже ходят в зал или делают упражнения дома.
Как заявили 26% опрошенных, они не нуждаются в физической подготовке из-за отличной формы или в силу отсутствия желания.
По словам 45%, цель их занятий спортом — похудеть.
Треть опрошенных предпочитают бег, 27% выбрали силовые и кардиотренировки в тренажёрных залах, 26% делают растяжку. Почти каждый пятый выбрал плавание.
Ранее врач-диетолог Елена Златинская в беседе с Nation News рассказала, как питаться весной.