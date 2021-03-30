Эксперт прокомментировал ситуацию с мошенничеством в сфере ЖКХ

Председатель Жилищного союза, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России юрист Константин Крохин прокомментировал ситуацию с мошенничеством в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

На пресс-конференции ФАН и медиагруппы «Патриот» он заявил, что нередки случаи, когда в жилинспекции поступают фальшивые протоколы собраний жильцов многоквартирных домов.

«Необходимо менять законодательство в вопросах лицензирования. Ведь кому передали лицензирование управления многоквартирными домами? Жилищной инспекции», — сказал эксперт.

В свою очередь, руководитель практики судебной защиты Московской коллегии адвокатов «Арбат» Юрий Нетреба отметил, что управляющие компании могут пытаться распределять долги среди жильцов дома. Чтобы не допускать обмана, гражданам стоит обращаться к юристам. Об этом сообщает Nation News.

«Управляющая компания пытается перераспределить убытки, которые она несёт, на жителей. Часто людям пытаются навязать разницу между общедомовым и личными приборами», — пояснил Нетреба.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева дала советы по снижению расходов на жилищно-коммунальные услуги.