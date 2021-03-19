Эксперт дала советы по снижению расходов на ЖКУ

Председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева дала советы по снижению расходов на жилищно-коммунальные услуги.

«Если говорить про квартиру, то есть некоторые лайфхаки. В первую очередь это регулярно выключать свет либо поставить регулирующую аппаратуру, которая выключает свет за вас. Или поставить такие реле, которые предусматривают несколько режимов работы освещения», — заявила она в беседе со «Взглядом».

По её словам, есть ещё такие элементарные правила, как не ставить холодильник рядом с плитой или батареей, поскольку в таком случае он потребляет больше энергии, выключать воду во время чистки зубов, вытаскивать все приборы из розеток.

«Всё остальное придётся решать в многоквартирном доме сообща, если только это не новая многоэтажка, где существует горизонтальная разводка системы теплоснабжения, где у всех стоят индивидуальные приборы учёта, предусмотренные по проекту здания», — уточнила Разворотнева.

Она также напомнила о льготах и субсидиях.

Ранее заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк в беседе с газетой «Известия» прокомментировала разработанные Минэкономразвития требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения.