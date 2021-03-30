Эксперт рассказала, как сэкономить на расходах на ЖКУ

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Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Светлана Разворотнева рассказала, как сэкономить на расходах на жилищно-коммунальные услуги.
Эксперт рассказала, как сэкономить на расходах на ЖКУ
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает Nation News.

На пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», Разворотнева заявила, что сумма за оплату ЖКУ будет меньше, если задаться целью тратить меньше ресурсов.

«Можно поставить датчики движения, выключать воду, когда она не нужна. Стоит принимать душ, а не купаться в ванне», — сказала эксперт.

Она отметила, что наиболее серьёзные траты приходятся на отопление, но решить вопрос с переплатой в большинстве домов можно только коллективно.

«В целом у нас тарифы на уровне европейских. В ЕС выше стоимость нефти и газа. Но у нас и дома старые — требуют больше отопления, и мы не экономичные», — цитирует Разворотневу «ПолитЭксперт».

Она добавила, что в рамках капремонта можно снизить платежи, сэкономить до 30%.

Ранее в ОП оценили идею освободить от страховых взносов старших по многоквартирным домам.

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