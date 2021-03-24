В ОП оценили идею освободить от страховых взносов cтарших по многоквартирным домам

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль», член Общественной палаты России Светлана Разворотнева прокомментировала в беседе с RT предложение зампредседателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Ильи Ножечкина вывести старших по многоквартирным домам (МКД) из категории работающих пенсионеров, которым индексации пенсий не положены.

«У нас есть Жилищный кодекс, он написан в расчёте на активного собственника, что он несёт ответственность за содержание своего имущества, он контролирует управляющую компанию, он определяет тариф на содержание. Но при этом те люди, которые реально взваливают на себя эту обязанность, сталкиваются с огромным количеством проблем, вынуждены тратить массу своего времени на общее дело и часто работают без вознаграждения», — пояснила Разворотнева.

При этом она отметила, что, даже когда совет дома или общее собрание многоквартирного дома принимает решение о выплате вознаграждения, «как правило, это просто копейки».

Часть от этого вознаграждения уходит на оплату страховых взносов, пояснила эксперт.

Отмечается, что в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 420 Налогового кодекса объектом обложения страховыми взносами для организаций признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, производимые, в частности, в рамках трудовых отношений.

«Половина, наверное, уходит на уплату страховых взносов, а вторая проблема заключается в том, что если человек является пенсионером, то после уплаты этих взносов он автоматически переходит в разряд работающих пенсионеров со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мне кажется, что принятие законопроекта, который сейчас подготовил по инициативе ульяновских коллег сенатор Сергей Николаевич Рябухин, требует абсолютной поддержки», — заявила она.

Ранее зампредседателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин предложил вывести старших по многоквартирным домам (МКД) из категории работающих пенсионеров, которым индексации пенсий не положены.

Ножечкин предложил внести изменения в Налоговый кодекс и освободить эту категорию пенсионеров от уплаты взносов.

В свою очередь, первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин заявил, что эта инициатива заслуживает внимания и поддержки.