Ведущая Стриженова перенесла операцию после перелома руки на съёмках

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Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова сообщила, что перенесла операцию из-за перелома руки после падения во время съёмок программы «Время покажет».
Ведущая Стриженова перенесла операцию после перелома руки на съёмках
  • РИА Новости

В своём Instagram она поблагодарила всех за поддержку и сообщила, что сейчас чувствует себя лучше и ей сделали первую перевязку.

«Рентген показал, что перелом сложный, нестандартный, со смещением, с осколками. И врач сказал, что надо делать операцию и ставить пластинку. Всё уже, слава богу, позади. Только что сделали первую перевязку», — рассказала Стриженова.

В настоящее время телеведущая находится в Боткинской больнице.

Ранее в пресс-службе Первого канала сообщили, что Стриженова получила травму руки при падении в студии и была госпитализирована.

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