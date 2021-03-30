Ведущая Стриженова перенесла операцию после перелома руки на съёмках

Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова сообщила, что перенесла операцию из-за перелома руки после падения во время съёмок программы «Время покажет».

В своём Instagram она поблагодарила всех за поддержку и сообщила, что сейчас чувствует себя лучше и ей сделали первую перевязку.

«Рентген показал, что перелом сложный, нестандартный, со смещением, с осколками. И врач сказал, что надо делать операцию и ставить пластинку. Всё уже, слава богу, позади. Только что сделали первую перевязку», — рассказала Стриженова.

В настоящее время телеведущая находится в Боткинской больнице.

Ранее в пресс-службе Первого канала сообщили, что Стриженова получила травму руки при падении в студии и была госпитализирована.