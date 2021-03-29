Ведущую Екатерину Стриженову увезли в больницу после падения в студии

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Ведущую программы «Время покажет» на Первом канале Екатерину Стриженову увезли в больницу после того, как она оступилась во время съёмок и упала на руку, сообщил её соведущий Руслан Осташко.
Ведущую Екатерину Стриженову увезли в больницу после падения в студии
  • © РИА Новости / Илья Питалев

По его словам, «программа будет дальше», так как «ведущих достаточно».

«Я думаю, распределим эфир. Кате все выздоровления желают скорейшего. Скорее всего, перелом у неё уже подтверждённый», — сказал Осташко РИА Новости.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Первого канала, ведущая «получила травму руки при падении и была немедленно госпитализирована».

Стриженова ведёт на Первом канале передачи «Доброе утро» и «Время покажет».

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