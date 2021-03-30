Советник министра обороны России рассказал, как победить США в «ментальной войне»

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Советник министра обороны России Андрей Ильницкий во время круглого стола в Совете Федерации рассказал, как российской стороне победить США в «ментальной войне».
Советник министра обороны России рассказал, как победить США в «ментальной войне»
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия одолеет США в «ментальной войне», если проявит волю и будет, опираясь на государственную идеологию, наступательно бить противника по его уязвимым местам.

«Надо, во-первых, представлять противника, а во-вторых, атаковать по стыкам, по слабостям, понимая, где факторы силы, а где есть какие-то уязвимости», — сказал он.

Наряду с этим советник министра предложил нарушать существующие у американцев алгоритмы и в этом противостоянии устанавливать «свои правила».

«Для них правила — это всё. Ну давайте ставить свои правила, нарушать их алгоритмы. Это не лозунги, это технологии, поверьте», — добавил Ильницкий.

Также он указал, что уже сейчас по периметру России, особенно с западного направления, существует сеть центров для ведения как информационных, так и киберопераций против российской стороны.

Ранее Ильницкий уже рассказывал в интервью журналу «Арсенал Отечества», что Запад во главе с США развязал против России «ментальную войну», последствия которой проявятся как минимум через поколение.

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