В Ростуризме рассказали о продажах туров с кешбэком

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала о продажах туров с кешбэком.

«Еще одна мера поддержки — туристический кешбэк. У нас за прошедшие две недели общий оборот продаж составил почти 4 млрд рублей, воспользовались (программой) около 200 тыс. наших граждан, и в виде возврата части стоимости нашим туристам, нашим гражданам уже вернулось более 700 млн рублей, а если быть точной — 712 млн рублей», — цитирует ТАСС Догузову.

Третий этап программы туристического кешбэка стартовал в ночь с 17 на 18 марта и продлится до 15 июня.

Согласно условиям программы, продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата — 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Кешбэк будет начисляться только за поездки, оплаченные картой МИР.