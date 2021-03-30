В Совфеде пройдёт заседание комитетов с участием посла России в США

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В Совете Федерации 31 марта будет проведено расширенное заседание комитетов по обороне и международным делам с участием российского посла в США Анатолия Антонова.
В Совфеде пройдёт заседание комитетов с участием посла России в США
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя международного комитета Совфеда Григория Карасина.

Он отметил, что во встрече также будут участвовать вице-спикеры Совфеда.

Как ожидается, во время беседы будут обсуждены перспективы российско-американских отношений, в том числе политический диалог, экономическое сотрудничество и межпарламентское взаимодействие.

«Убеждён, что встреча с послом Анатолием Антоновым будет весьма полезной и позволит нам, профильным комитетам СФ, сверить часы по одному из важнейших направлений внешней политики», — сказал Карасин.

Ранее Антонов заявил, что рассчитывает вернуться в Вашингтон в ближайшее время

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