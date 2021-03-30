В Подмосковье усилят проверки газового оборудования
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Вы знаете, что нет-нет да в старых домах, где существуют газовые плиты, возникают очень печальные события, страдают жители. Я дал команду ещё раз внимательно посмотреть на всё, что связано с безопасностью», — сказал Воробьёв.
По его словам, нельзя допустить повторения случаев, похожих на тот, что произошёл 19 марта в Химках.
Ранее стало известно, что девятиэтажку, пострадавшую в результате взрыва в подмосковных Химках, будут ремонтировать около пяти месяцев, часть фасада придётся разбирать вручную.