В Подмосковье усилят проверки газового оборудования

В Московской области усилят проверки газового оборудования. Такое поручение дал губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Вы знаете, что нет-нет да в старых домах, где существуют газовые плиты, возникают очень печальные события, страдают жители. Я дал команду ещё раз внимательно посмотреть на всё, что связано с безопасностью», — сказал Воробьёв.

По его словам, нельзя допустить повторения случаев, похожих на тот, что произошёл 19 марта в Химках.

Ранее стало известно, что девятиэтажку, пострадавшую в результате взрыва в подмосковных Химках, будут ремонтировать около пяти месяцев, часть фасада придётся разбирать вручную.