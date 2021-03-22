Ремонт в пострадавшем от взрыва доме в Химках продлится до пяти месяцев

Короткая ссылка
Девятиэтажку, пострадавшую в результате взрыва в подмосковных Химках, будут ремонтировать порядка пяти месяцев, часть фасада придётся разбирать вручную. Об этом заявил зампред областного правительства Евгений Хромушин.
Ремонт в пострадавшем от взрыва доме в Химках продлится до пяти месяцев
  • © МЧС России

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня»

Как показало обследование, взрывом разрушило фасад в третьем подъезде, а на чердаке и седьмом этаже появились трещины.

«Придётся разбирать практически половину фасада седьмого, восьмого, девятого этажей третьего и четвёртого подъездов, чтобы всё это аккуратно восстановить. Планируем, что срок работы займёт до пяти месяцев», — пояснил Хромушин на совещании губернатора Андрея Воробьёва с региональным правительством.

Он отметил, что часть работ по разборке фасада придётся проводить вручную, чтобы обеспечить безопасность жильцов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что повреждённые в результате ЧП в Химках квартиры восстановят за счёт бюджета Подмосковья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить