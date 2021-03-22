Ремонт в пострадавшем от взрыва доме в Химках продлится до пяти месяцев
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
Как показало обследование, взрывом разрушило фасад в третьем подъезде, а на чердаке и седьмом этаже появились трещины.
«Придётся разбирать практически половину фасада седьмого, восьмого, девятого этажей третьего и четвёртого подъездов, чтобы всё это аккуратно восстановить. Планируем, что срок работы займёт до пяти месяцев», — пояснил Хромушин на совещании губернатора Андрея Воробьёва с региональным правительством.
Он отметил, что часть работ по разборке фасада придётся проводить вручную, чтобы обеспечить безопасность жильцов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что повреждённые в результате ЧП в Химках квартиры восстановят за счёт бюджета Подмосковья.