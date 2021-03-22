Ремонт в пострадавшем от взрыва доме в Химках продлится до пяти месяцев

Девятиэтажку, пострадавшую в результате взрыва в подмосковных Химках, будут ремонтировать порядка пяти месяцев, часть фасада придётся разбирать вручную. Об этом заявил зампред областного правительства Евгений Хромушин.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Как показало обследование, взрывом разрушило фасад в третьем подъезде, а на чердаке и седьмом этаже появились трещины.

«Придётся разбирать практически половину фасада седьмого, восьмого, девятого этажей третьего и четвёртого подъездов, чтобы всё это аккуратно восстановить. Планируем, что срок работы займёт до пяти месяцев», — пояснил Хромушин на совещании губернатора Андрея Воробьёва с региональным правительством.

Он отметил, что часть работ по разборке фасада придётся проводить вручную, чтобы обеспечить безопасность жильцов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что повреждённые в результате ЧП в Химках квартиры восстановят за счёт бюджета Подмосковья.