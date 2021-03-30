В Крыму прокомментировали санкции Канады и Австралии

Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк прокомментировал решение Канады и Австралии о введении санкций в отношении ряда физических лиц и компаний из России из-за полуострова.

Он заявил, что «западные страны и их сателлиты» должны «раз и навсегда уяснить, что никакие санкции и ограничения не способны остановить или помешать динамичному развитию российского Крыма».

При этом Черняк считает, что санкции Запада создают отличную рекламу крымским курортам и имеют «эффект бумеранга».

«Как только откроют границы, иностранцы снова поедут в Крым посмотреть своими глазами на Крымский мост и другие инфраструктурные, исторические и природные красоты полуострова», — приводит его слова РИА Новости.

29 марта Министерство иностранных дел Канады сообщило о введении санкций в отношении двух физических и четырёх юридических лиц из России в связи с ситуацией по Крыму.

30 марта Австралия ввела санкции в отношении четырёх компаний и одного физлица из России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.