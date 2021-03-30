Вынесен приговор ещё одному участнику банды Басаева

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Участник банды Басаева и Хаттаба приговорён к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте СК России.
Вынесен приговор ещё одному участнику банды Басаева
  • РИА Новости

«Собранные... доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Ставропольского края Мавлимберди Акбулатова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности»), ч. 2 ст. 209 УК России («Бандитизм») и ст. 279 УК России («Вооружённый мятеж»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «приговором суда Акбулатову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима».

Ранее сообщалось, что суд приговорил двух жителей Ставропольского края, признанных виновными в нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году, к 13 и 14 годам колонии. 

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