Кабмин одобрил концессионное соглашение о грузовом комплексе на Сахалине
- РИА Новости
Концессионное соглашение о его создании утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
Современный грузовой комплекс с угольным, нефтяным и газовым терминалами будет построен на восточном побережье Сахалина, на границе Макаровского и Поронайского районов.
Он сможет обслуживать суда грузоподъёмностью до 80 тыс. тонн.
Общий объём инвестиций превысит 35,9 млрд рублей.
Согласно проекту, мощность угольного терминала составит до 5 млн тонн в год, нефтеналивного — до 5,5 млн, а терминала газового конденсата — до 2,8 млн. На территории построят базу снабжения и заправочный комплекс.
Условия концессии позволят инвестору пользоваться объектом 49 лет. Комплекс должен быть введён в эксплуатацию не позднее чем через 6,5 года после подписания соглашения.
В правительстве отмечают, что решение о концессионном соглашении на строительство поможет развить экономику Сахалина, создать много рабочих мест и повысить логистический потенциал области.
Ранее сообщалось, что в Сахалинской области планируют построить самую крупную ветроэлектростанцию на Дальнем Востоке.