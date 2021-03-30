Кабмин одобрил концессионное соглашение о грузовом комплексе на Сахалине

Правительство России утвердило концессионное соглашение о строительстве многофункционального грузового комплекса в порту Поронайск на Сахалине, сообщает пресс-служба кабмина.

Концессионное соглашение о его создании утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Современный грузовой комплекс с угольным, нефтяным и газовым терминалами будет построен на восточном побережье Сахалина, на границе Макаровского и Поронайского районов.

Он сможет обслуживать суда грузоподъёмностью до 80 тыс. тонн.

Общий объём инвестиций превысит 35,9 млрд рублей.

Согласно проекту, мощность угольного терминала составит до 5 млн тонн в год, нефтеналивного — до 5,5 млн, а терминала газового конденсата — до 2,8 млн. На территории построят базу снабжения и заправочный комплекс.

Условия концессии позволят инвестору пользоваться объектом 49 лет. Комплекс должен быть введён в эксплуатацию не позднее чем через 6,5 года после подписания соглашения.

В правительстве отмечают, что решение о концессионном соглашении на строительство поможет развить экономику Сахалина, создать много рабочих мест и повысить логистический потенциал области.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области планируют построить самую крупную ветроэлектростанцию на Дальнем Востоке.