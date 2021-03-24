На Сахалине построят ветроэлектростанцию

В Сахалинской области планируют построить самую крупную ветроэлектростанцию на Дальнем Востоке.

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на правительство региона.

Ветропарк мощностью более 67 МВт будет обеспечивать энергией Восточную горнорудную компанию. В её состав входят угольный разрез, морской порт Шахтёрск и магистральный конвейер.

Станция будет возведена за счёт частных инвестиций и федеральных субсидий. Запуск ожидается через два года.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области запустили ещё один ветропарк.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.