На Сахалине построят ветроэлектростанцию

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В Сахалинской области планируют построить самую крупную ветроэлектростанцию на Дальнем Востоке.
На Сахалине построят ветроэлектростанцию
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на правительство региона.

Ветропарк мощностью более 67 МВт будет обеспечивать энергией Восточную горнорудную компанию. В её состав входят угольный разрез, морской порт Шахтёрск и магистральный конвейер.

Станция будет возведена за счёт частных инвестиций и федеральных субсидий. Запуск ожидается через два года.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области запустили ещё один ветропарк.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.

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