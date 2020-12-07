В Ростовской области запустили ещё один ветропарк
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- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Количество ветроэлектростанций в области достигло четырёх.
«Первые три — Сулинская ВЭС, Каменская ВЭС и Гуковская ВЭС — совокупной мощностью 300 МВт были запущены в Донском регионе в марте — июне текущего года», — уточнили в правительстве.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае обсудили перспективы расширения проекта ветрогенерации.
ОТР сообщало, что в Калмыкии начали строить две ветряные электростанции общей мощностью 200 МВт.