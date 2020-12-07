В Ростовской области запустили ещё один ветропарк

В Ростовской области ввели в эксплуатацию первую очередь Казачьей ветроэлектростанции.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Количество ветроэлектростанций в области достигло четырёх.

«Первые три — Сулинская ВЭС, Каменская ВЭС и Гуковская ВЭС — совокупной мощностью 300 МВт были запущены в Донском регионе в марте — июне текущего года», — уточнили в правительстве.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае обсудили перспективы расширения проекта ветрогенерации.

ОТР сообщало, что в Калмыкии начали строить две ветряные электростанции общей мощностью 200 МВт.