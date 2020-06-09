В Ставропольском крае могут расширить ветропарк

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В Ставропольском крае обсудили перспективы расширения проекта ветрогенерации.
В Ставропольском крае могут расширить ветропарк
  • © Макс Ветров
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Глава региона Владимир Владимиров предложил разместить дополнительные ветрогенераторы — на территории Кочубеевского и Андроповского районов.

«Наше сотрудничество с партнёрами в области ветрогенерации может быть продолжено. В этих районах есть 16 тыс. га площадей с хорошим ветропотенциалом», — сказал он.

В марте ОТР сообщало, что в Калмыкии начали строить две ветряные электростанции общей мощностью 200 МВт.

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