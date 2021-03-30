Ограничения из-за COVID-19 продлены в ЕАО до 15 апреля

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Ограничения из-за коронавируса продлены в Еврейской автономной области до 15 апреля.

«Все ранее действовавшие ограничения — масочный режим и соблюдение соцдистанции в местах массового скопления людей — продолжат действовать до 15 апреля. До этой же даты продлён запрет на личные приёмы граждан в правительстве ЕАО. Соответствующее постановление подписал вице-губернатор ЕАО Дмитрий Братыненко», — приводит РИА Новости сообщение правительства области.

Уточняется, что обязательная самоизоляция для жителей области старше 65 лет также сохранится до 12 апреля.

Ранее правительство Еврейской автономной области заявляло о намерении смягчить карантинные меры в регионе с 1 марта.

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