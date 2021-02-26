В Еврейской автономной области смягчат карантинные ограничения
- РИА Новости
Отмечается, что губернатор области Ростислав Гольдштейн уже подписал соответствующее распоряжение.
«В связи со снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией губернатором ЕАО Ростиславом Гольдштейном принято решение снять ограничение на работу кафе и ресторанов с 1 марта. Соответствующее постановление было подписано сегодня», — говорится в заявлении.
Уточняется, что до этого момента заведения общепита работали до 23:00.
Вместе с тем, постановлением ещё на месяц продлён масочный режим, а до 29 марта продлены меры по режиму самоизоляции для пожилых граждан.
Ранее депутат Государственной думы кандидат медицинских наук Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал решение властей Чечни и Удмуртии отменить обязательный масочный режим.