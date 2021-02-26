В Еврейской автономной области смягчат карантинные ограничения

Правительство Еврейской автономной области заявило о намерении смягчить карантинные меры в регионе с 1 марта.

Отмечается, что губернатор области Ростислав Гольдштейн уже подписал соответствующее распоряжение.

«В связи со снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией губернатором ЕАО Ростиславом Гольдштейном принято решение снять ограничение на работу кафе и ресторанов с 1 марта. Соответствующее постановление было подписано сегодня», — говорится в заявлении.

Уточняется, что до этого момента заведения общепита работали до 23:00.

Вместе с тем, постановлением ещё на месяц продлён масочный режим, а до 29 марта продлены меры по режиму самоизоляции для пожилых граждан.

Ранее депутат Государственной думы кандидат медицинских наук Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал решение властей Чечни и Удмуртии отменить обязательный масочный режим.