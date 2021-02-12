В Нижегородской области смягчили режим ограничений

Очередные изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Об этом сообщил в Instagram губернатор Глеб Никитин.

Как передаёт РИА «Время Н», теперь максимально разрешённое число зрителей в кинотеатрах и театрах составляет не 40%, а 60%.

На спортивных мероприятиях количество зрителей определяется исходя из вместимости трибун.

Кроме того, с ограничениями разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров, фуд-кортов в ТЦ.

С 15 февраля общепит сможет работать с 06:00 до 03:00.

Ранее депутат Государственной думы кандидат медицинских наук Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал решение властей Чечни и Удмуртии отменить обязательный масочный режим.