При столкновении двух автомобилей под Красноярском погибли три человека

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В результате столкновения двух автомобилем на трассе под Красноярском погибли три человека, есть пострадавшие.

«По предварительным данным, авария произошла на 6-м километра малого обхода Красноярска. В результате столкновений грузовика, легкового автомобиля Mazda и минивена, предварительно, погибли три человека, есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние. Их личности сейчас устанавливаются», — приводит РИА Новости сообщение краевого главка ГУМВД.

Подробная информация ЧП уточняется. На место выехали сотрудники ГИБДД и следователи краевой полиции.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Приморье погиб один человек.

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