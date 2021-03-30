При столкновении двух автомобилей под Красноярском погибли три человека

В результате столкновения двух автомобилем на трассе под Красноярском погибли три человека, есть пострадавшие.

«По предварительным данным, авария произошла на 6-м километра малого обхода Красноярска. В результате столкновений грузовика, легкового автомобиля Mazda и минивена, предварительно, погибли три человека, есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние. Их личности сейчас устанавливаются», — приводит РИА Новости сообщение краевого главка ГУМВД.

Подробная информация ЧП уточняется. На место выехали сотрудники ГИБДД и следователи краевой полиции.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Приморье погиб один человек.