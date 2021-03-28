В ДТП с автобусом в Приморье погиб один человек

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В Находке легковой автомобиль столкнулся с автобусом, водитель легковушки погиб, сообщает ГУ МВД по Приморскому краю.

«В городе Находка полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что водитель автомобиля Toyota Mark X не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где затем столкнулся с автобусом.

В автобусе на момент ДТП находились 45 несовершеннолетних и их сопровождающие, они не пострадали.

Пассажир легкового автомобиля госпитализирован.

Ранее в городе Партизанске Приморского края автомобиль врезался в дерево, в результате погибли два человека, ещё шесть пострадали.

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